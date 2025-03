SCI FREESTYLE Skicross, due podi per l'Italia in Georgia Vince ancora Simone Deromedis, che allunga in testa alla Coppa del mondo. Seconda, tra le donne, Jole Galli, a medaglia per la terza volta in stagione

Skicross, due podi per l'Italia in Georgia.

La Georgia porta bene a Simone Deromedis. Dopo il Mondiale 2023 e la prova di Coppa del mondo 2024, il trentino vince anche gara-1 della Coppa del mondo 2025, a Gudauri, in una finale che ha dominato dall'inizio alla fine, confermandosi leader della classifica generale. Scattato davanti a tutti, Deromedis ci è rimasto fino al traguardo, rintuzzando gli assalti dello svedese Erik Mobaerg nella parte iniziale, poi scappando via e chiudendo con 45 centesimi di vantaggio sul giapponese Ryo Sugai. Terzo è Moberg, quarto, con ampio distacco, è lo svizzero Tobias Baur.

Si tratta del quinto successo in carriera per l'italiano, nonché terzo stagionale, che gli consente di avvicinarsi alla conquista della coppa. Ora sono 739 i punti accumulati in classifica generale, 119 in più rispetto al tedesco Wilmsmann, mentre terzo è il canadese Howden, a 559.

Giornata proficua anche per Jole Galli, che al femminile strappa il terzo podio della propria annata. Dopo il secondo posto a San Candido, ottenuto a dicembre, il 10 febbraio era diventata la prima donna italiana a vincere una prova di Coppa del mondo di ski cross, trionfando a Passo San Pellegrino. In Georgia, Galli è tornata sul podio: per lei, in gara-1 è arrivato un altro argento, dietro alla svizzera Fanny Smith e davanti alla canadese India Sherret e alla tedesca Daniela Maier.

Per lei si tratta del quarto podio in carriera, che la proietta a 571 punti, al sesto posto della classifica generale. Al comando, con 750 punti, c'è ora Sherret, che scavalca la connazionale Marielle Thompson, assente in gara-1 e ferma a 710. Sabato si torna in pista, sempre a Gudauri, per gara-2.



