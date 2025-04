CICLISMO Skjelmose vince l'Amstel Gold Race

Tra i due litiganti più attesi, Pogacar ed Evenepoel, gode Mattias Skjelmose, talento purissimo non sempre continuo, ma capace di picchi che lo portano a pieno titolo a giocarsela coi migliori. Ed una di quelle giornate a consegnare al danese la forza e il coraggio di prendersi l'Amstel Gold Race. E prenderla sprintando proprio con i due che si dividevano i pronostici della vigilia. Corsa di livello altissimo tra colpi di classe, di scena e botte di adrenalina. Con Pogacar nel finale pronto a far saltare il banco con un assolo in grado di staccare tutti. Ma dopo la Roubaix, lo sloveno si deve accontentare di un altro secondo posto. Sembrava la sua giornata quando al primo scatto il solo Alaphilippe aveva provato a seguirlo per un po' prima di prendersi 30 secondi. Ma dalle difficoltà generali sono riemersi con forza Remco Evenepoel e Mattias Skjelmose. A 7 km dal traguardo l'aggancio. Preludio di una ora ineludibile volata. Evenepoel è quello che ne ha di meno e prova a partire per primo. Il suo destino è segnato, Lo spunto di Skjelmose tra le due biciclette è vincente grazie ad un gran colpo di reni che stampa Pogacar.

