Slalom Austria: Mikaela Shiffrin centra la vittoria numero 99

Nuovo Slalom vecchie abitudini. Mikaela Shiffrin continua il suo viaggio verso i record. Con questa sono 99 vittorie in carriera con qualcosa come 154 podi. La statunitense fa sua la gara sulla nuova pista austriaca di Gurgl precedendo l'albanese Lara Colturi di ben 55 centesimi e + 57 sulla svizzera Camille Rast.

Due le italiane a punti: Martina Peterlini 20esima e Beatrice Sola 21esima. Inutile ribadire una leadership in slalom della Shiffrin che aveva già vinto quello di Levi e allunga in classifica generale e di specialità mettendo nel mirino la numero 100 ora distante una sola lunghezza. Va sottolineata la grande prova e il primo podio in carriera per Lara Colturi, atleta piemontese ma che gareggia per l'Albania. Risale dalla quarta alla seconda posizione e festeggia nel migliore dei modi la maggiore età (18 anni compiuti il 15 novembre).

Delusione per per Wendi Holdener seconda e vicina alla Shiffrin nella prima, solo quarta e dunque fuori dal podio nella seconda. Italia in fiducia nella seconda manche, con quattro atlete qualificate, ma ne perde metà per strada. La 18enne Giorgia Collomb esce di scena alla penultima porta mentre già pregustava i primi punti in Coppa del Mondo, ma è un'atleta molto interessante per l'immediato futuro. Inforca Lara Della Mea, a poche porte dal cancelletto di partenza dopo il grande decimo posto della prima manche. La migliore è ancora una volta Martina Peterlini, 20esima davanti a Beatrice Sola 21esima. Domenica, sempre a Gurgl, stessa disciplina toccherà agli uomini.