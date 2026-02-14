MILANO-CORTINA 2026 Slalom gigante, la delusione di De Aliprandini e Kastlunger I due azzurri non sono riusciti a completare la prima manche

Delusione in casa Italia per Luca De Aliprandini e Tobias Kastlunger eliminati dopo la prima manche nello slalom gigante.

"C'è poco da raccontare - commenta De Aliprandini - purtroppo è andata così, ho perso lo sci. È un vero peccato perché è una cosa che non mi è mai successa e quindi quasi è difficile da accettare. Purtroppo è andata così, non si può tornare indietro. Da parte mia non ho nessun rammarico perché la preparazione per questo giorno era stata eseguita in modo perfetto. Mi sentivo molto bene. Penso che stavo facendo una buona gara, per il mio pettorale. Magari non ero partito al 100% nel primo intermedio, però nel pianettino stavo prendendo un buon ritmo. È un peccato che il mio sogno olimpico si sia infranto un po' così".

"È andata talmente veloce che è un peccato - dice Kastlunger - Era una bella occasione, sono partito sicuramente bene, ho fatto delle belle cose. Poi c'era leggermente un piccolo segno, qualche porta un po' di più, qualche porta meno. Scivola un po' questa neve, è un po' trasformata, umida. Tocca un po' la scarpa, non hai la possibilità di recuperarla. È andata talmente veloce che sono un po' così, adesso. Peccato, era una bella chance. Adesso ho un'altra possibilità lunedì, riposerò e farò un bell'allenamento".

