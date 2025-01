Slalom Kitzbuhel: vince il francese Noel. L'azzurro Vinatzer secondo

Rimontona a sorpresa di Alex Vinatzer nello slalom di Kitzbuhel. L'azzurro chiude undicesimo la prima manche e grazie ad una grande seconda manche, si posiziona sul secondo gradino del podio. Trionfo per uno dei favoriti, il francese Clement Noel con +9 su Vinatzer e + 19 sul brasiliano Lucas Pinheiro Braathen.

Per l'altoatesino della Val Garnena si tratta del terzo podio in carriera, l'ultimo, per lui, risaliva al dicembre 2020, mentre, in generale, l'Italia non saliva sul podio di slalom di Coppa del Mondo dal 16 gennaio 2022 con Giuliano Razzoli.

Va sottolineata la difficoltà di una pista, quella di Ganslern, più adatta al pattinaggio che allo sci. Il ghiaccio ha reso molto insidiose le traiettorie disegnate a causa del contropendenze che hanno costretto gli slalomisti ad evoluzioni complicate. Quarta vittoria stagionale per il francese Noel, ma grande iniezione di fiducia per Alex Vinatzer con gli ormai imminenti mondiali di Saalbach che cominceranno il 4 febbraio