SCI ALPINO Slalom Levi, prima vittoria per il Brasile: trionfa Pinheiro Braathen Dopo cinque podi, il 25enne centra il primo successo con la divisa verde oro. È il risultato più prestigioso sulla neve per il Paese

Giornata storica sulle nevi finlandesi, per il Brasile, che conquista la prima vittoria di sempre nella Coppa del mondo di sci alpino. A portare più in alto di tutti il verdeoro è Lucas Pinheiro Braathen, nato e cresciuto in Norvegia ma che ha scelto il passaporto e il tesseramento brasiliani in virtù della nazionalità della madre.

Dopo i cinque podi dell'anno scorso, Pinheiro Braathen va infine a segno nello slalom speciale di Levi, dominando prima e seconda manche. A 25 anni non si tratta del miglior risultato della carriera, in quanto aveva già vinto quando gareggiava per la Nazionale scandinava, ma è il miglior risultato per la storia sciistica di un Paese che, per ovvi motivi geografici, non è così avvezzo agli sport invernali. Di più, si tratta probabilmente del risultato più prestigioso per l'intero Sud America negli sport sulla neve.

Alle sue spalle, dopo il secondo posto del francese Clement Noel, che di vittorie ne ha già collezionate in abbondanza, tra Coppa del mondo e Olimpiadi, c'è un'altra prima volta, quella del finlandese Eduard Hallberg. Per lui arrivano un terzo posto e un inedito piazzamento sul podio, proprio davanti al pubblico di casa.

