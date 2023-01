SCI CDM SLALOM Slalom Schladming: Noel vince la "Night Race" Il francese sul gradino più alto del podio. Secondo lo svizzero Zenhaeusern, terzo il norvegese Braathen. Gli italiani 20^ Gross, 26^ Sala, 27^ Vinatzer

Trionfa Clement Noel nello slalom maschile della tappa di Coppa del Mondo di sci a Schladming, nella spettacolare “Night Race”. Sulle nevi austriache è l’oro olimpico francese a brillare con una seconda manche perfetta, recupera ben 7 posizioni al norvegese Henrik Kristoffersen, davanti a tutti nella prima manche, sbaglia tutto ed è fuori dalla top ten nella seconda. Sulla splendida Planai, illuminata dalla luce dei riflettori, niente da fare per l'austriaco Manuel Felle secondo tempo nella prima e solo quarto nella seconda. Più o meno lo stesso discorso vale per lo svizzero Loic Meillard, anche lui scivolato di due posizioni, da terzo a quinto. Dietro a Noel, chiude lo svizzero Ramon Zenhaeusern (+0"07), con il norvegese Lucas Braathen terzo a +0"38. Male gli azzurri che hanno avuto comunque il merito di arrivare alla seconda manche. Stefano Gross è l’unico a piazzarsi in modo dignitoso con una prova discreta all’interno della top-20 recuperando diverse posizioni e finendo proprio ventesimo, mentre Tommaso Sala e Alex Vinatzer vengono traditi entrambi da un errore e chiudono rispettivamente 26esimo e 27esimo.

