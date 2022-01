SCI COPPA DEL MONDO Slalom Schladming: vince Mikaela Shiffrin, coppa di specialità a Petra Vlhova La statunitensa resta saldamente in testa in classifica generale e con la vittoria numero 47 in slalom stacca anche il mostro sacro Ingermar Stenmark.

Slalom Schladming: vince Mikaela Shiffrin, coppa di specialità a Petra Vlhova.

Da Flachau a Schladming lo spettacolo non cambia. Lo slalom in notturna ossia la Night Race dello sci alpino era in programma sempre in Austria ma a Flachau poi spostato, causa covid, a Schladming dove si è assistito ad una gara straordinaria. Solita seconda manche da autentica fuoriclasse per Mikaela Shiffrin e cosi sono 73 le vittorie in carriera per la statunitense in coppa del mondo la numero 47 in slalom, record per una specialità, staccato anche il mostro sacro, lo svedese Ingemar Stenmark. La Shiffrin chiude con il tempo di 1:32.66. e lacrime al traguardo. Alle sue spalle la rivale Petra Vlhova, che nonostante il secondo posto a 15 centesimi, può festeggiare la conquista della sua seconda coppa di cristallo dello slalom in carriera. La slovacca si assicura così la vittoria nella classifica di disciplina con il punteggio di 660 punti, seguita da Shiffrin a 440 e Holdener a 321. Nella generale Shiffrin saldamente al comando con 966 punti, seguita da Vlhova a 911 e da Sofia Goggia a 657. Sul gradino più basso del podio della Night Race per la tedesca Lena Duerr. In casa Italia una sola atleta è riuscita ad accedere alla seconda manche: si tratta di Anita Gulli, che con il 23esimo posto centra il suo miglior risultato in carriera.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: