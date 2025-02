Slalom Speciale: l'azzurro Canins secondo a Baqueria Beret

Grazie ad una grande seconda manche l'austriaco Simon Rueland trionfa per la prima volta in Coppa d'Europa in slalom speciale sulle nevi spagnole di Baqueria Beret. Sono cinque le posizioni recuperate dall'austriaco che ha anche approfittato dell'uscita di scena nelle primissime porte della seconda, del leader della prima manche, il norvegese, Peder Lunder. Staccato di 32centesimi l'azzurro Matteo Canins conferma di essere un ottimo slalomista, per lui, la stessa posizione maturata nella prima manche. Una prova positiva in generale per l'Italia che porta altri due sciatori nella top ten: Tommaso Saccardi sesto, e Corrado Barbera settimo. Leader della classifica di specialità resta il norvegese Sandvik che si è dovuto accontentare della terza piazza. Per lui 49 punti di vantaggio sul francese Azzolin e 50 sull'azzurro Canins.