Slalom: Zrinka Ljutic vince l'ultima gara del 2024

Sulla neve austriaca di Semmering arriva il primo successo in carriera per Zrinka Ljutic. Nello slalom femminile la ventenne croata domina l'ultima gara del 2024 ottenendo il miglior tempo in entrambe le manche dello slalom. Sulla pista Panorama Ljutic guida la classifica dopo la prima manche con 51 centesimi di vantaggio sulla tedesca Duerr e la svizzera Rast. Nella seconda manche la croata ha saputo mantenere la concentrazione necessaria per evitare sorprese, nonostante un rischio a metà del tracciato. Non sono cambiate le prime due posizioni dopo la seconda manche.

Zrinka Ljutic precede sul gradino più alto del podio la tedesca Lena Durr con 1 secondo e 75 centesimi di vantaggio. In terza posizione sale l'austriaca Katharina Liensberger capace di recuperare dal settimo posto. Perde la piazza d'onore la svizzera Camille Rast che con il 18' tempo di manche si vede scavalcata. Nulla da fare per Martina Peterlini. L'unica azzurra qualificata per seconda manche, con l'undicesimo tempo, è scivolata mentre tentava di difendere la posizione. Il 2024 si chiude con Camille Rest in testa alla classifica generale con 351 punti davanti a Zrinka Ljutic e Federica Brignone.

La Coppa del Mondo femminile tornerà nel week-end del 4-5 gennaio con gigante e slalom in Slovenia.