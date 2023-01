SPORT INVERNALI Slittino: Andrea Voetter e Marion Oberhofer vincono in Lettonia La coppa femminile azzurra è leader di Coppa del Mondo e in Lettonia conquista il titolo Europeo.

Lo slittino italiano si conferma di assoluto livello anche in Lettonia, dove la coppia formata da Andrea Voetter e Marion Oberhofer ha conquistato la terza vittoria stagionale. Le due altoatesine hanno confermato l'ottimo stato di forma consolidando la leadership in testa alla classifica mondiale con 600 punti. Grazie a questo risultato le azzurre hanno conquistato il titolo di campionesse europee. Sul podio l'Italia ci sale con il tempo complessivo di 1'26''681, abbastanza per avere un margine di 501 millesimi sulle padrone di casa Upite/Ozolina e di 558 millesimi sulle tedesche Rosenthal/Degenhardt, autrici il 7 gennaio del record della pista nella specialità.

Come detto, terza vittoria per la coppia italiana e sesto podio stagionale. Giù dal podio l'Austria che ha preceduto gli Stati Uniti. La coppia italiana aveva già vinto in Canada e bissato nella tappa successiva a Park City negli Stati Uniti. Nel calendario di Coppa del Mondo il prossimo appuntamento sarà il 4 febbraio in Germania ad Altenberg. Sempre in Germania sono in programma altre 3 gare, di cui una sprint, penultimo appuntamento in Svizzera a St Moritz.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: