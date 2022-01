Slittino naturale, Gruber vince ed è in vetta alla Coppa del Mondo

Lo slittino su pista naturale non ci sarà ai Giochi di Pechino e nemmeno a Cortina e per l'Italia è un vero peccato, considerando come vola Alex Gruber. A Umhausen il 29enne bolzanino vince la tappa di Coppa del Mondo precedendo d'un niente i due padroni di casa, gli austriaci Thomas Kammerlander e Michael Scheikl, battuti per 12 e 26 centesimi. È il 10° successo assoluto in Coppa per il 5 volte oro mondiale, che così facendo raggiunge in testa alla classifica proprio Kammerlander, detentore del titolo. Anche qui, il podio è chiuso da Scheikl, che ha 45 punti in meno rispetto ai 185 del duo di vetta. Gruber vendica la gara della settimana precedente, nella quale Kammerlander l'aveva beffato per appena 8 centesimi. E così l'azzurro spinge forte per tutto il pistino, conscio del fatto che, per portare a casa il successo, non si può buttar via nemmeno un istante. L'audacia premia e ora eccolo sulla cima della generale. Da difendere questo fine settimana a Vatra Dornei, in Romania, dove un anno fa colse quella che, fino a ieri, era la sua ultima vittoria in Coppa del Mondo.