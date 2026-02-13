Snowboard cross, Michela Moioli ancora sul podio: è bronzo

Tripletta olimpica per Michela Moioli: dopo l'oro del 2018 nel singolare e l'argento del 2022 a squadre, l'azzurra torna sul podio dello snowboard cross femminile singolare a Cortina, prendendosi il bronzo. Una medaglia arrivata battendo non solo una pletora di avversarie di gran livello, ma anche l'infortunio rimediato in prova ieri, quando ha sbattuto la faccia sulla neve a causa di una caduta e ha trascorso la giornata tra ospedale e camera, per controlli e riposo.

Sesta in qualifica, perfetta tra ottavi e quarti, micidiale in semifinale, dov'è scattata in quarta posizione ma ha recuperato subito, chiudendo al primo posto, in finale era partita male. Poi però l'esperienza e la qualità di Moioli sono emerse e le hanno consentito di recuperare una posizione, difesa in seguito benissimo dal tentativo di rientro di Wiedmer. Davanti, intanto, Baff e Adamczykova si spartivano oro e argento, ma, a giudicare dall'incontenibile felicità dell'azzurra dopo il traguardo e sul podio, poco importa: aver vinto il bronzo di fronte al pubblico di casa è già una soddisfazione enorme per lei.







