Snowboard: Michela Moioli vince in Austria.

Michela Moioli si riprende il primato della classifica di Coppa del Mondo. L'azzurra vince in Austria sulla pista di Reiteralm davanti all'americana Lindsey Jacobellis e la francese Chloe Trespeuch. Dopo i due argenti ai mondiali in Svezia l'atleta bergamasca si aggiudica la sua seconda gara di Coppa del Mondo della stagione. La vittoria arriva per 78 centesimi su Jacobellis. In finale anche un'altra azzurra, Raffaella Brutto, ostacolata da una caduta della francese Trespeuch. Per Michela Moioli è il 15' successo in carriera in Coppa del Mondo, una vittoria che permette all'atleta della snowboard di agganciare in testa alla classifica delle vittorie sulla neve le connazionali di sci alpino Federica Brignone e Isolde Kostner e la fondista Manuela Di Centa. Michela Moioli è leader della classifica di Coppa del Mondo a tre gare dalla fine. L'azzurra si porta a quota 250 punti davanti alla ceca Samkova che di punti ne ha 205. In campo maschile vittoria per l'austriaco Alessandro Haemmerle, davanti allo spagnolo Lucas Eguibar e l’americano Mick Dierdorff. Quinti l'azzurro Omar Visintin nella finale per il piazzamento.

