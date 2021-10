SCI ALPINO Soelden, Slalom Gigante: Odermatt rimonta e vince, De Aliprandini 8°

La stagione di sci alpino parte da Soelden e con una certezza: Marco Odermatt. Lo svizzero rimonta dal terzo posto nella seconda manche e si impone nello storico slalom gigante della Rettenbach. Sette centesimi di vantaggio sull'uomo di casa Roland Leitinger che, da una parte, si può consolare con il suo miglior piazzamento in Coppa del Mondo ma dall'altra può recriminare per non aver confermato quanto di buono fatto vedere nella prima manche. Sfuma, dunque, la possibilità per Leitinger di ottenere il primo successo in carriera e di riportare un successo in casa Austria che manca dal 2019. Sempre più con i favori del pronostico per la generale, invece, Odermatt che ottiene i primi 100 punti di questa classifica. Sul podio anche lo sloveno Kranjec, staccato di un decimo dal leader.

Delusione per il campione del mondo in carica Faivre che, partito con il secondo miglior tempo, chiude addirittura undicesimo a quasi un secondo da Odermatt per i troppi errori sul ripido. Il connazionale e vincitore dell'ultima Coppa del Mondo Alexis Pinturault è quinto mentre può essere soddisfatto della sua prova Luca De Aliprandini, ottavo e migliore degli azzurri. In zona punti anche Maurberger 20° e Tonetti 26°.

