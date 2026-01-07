MILANO-CORTINA 2026 Sofia Goggia: "Milano-Cortina rappresenta un'occasione speciale" L'atleta azzurra si sta preparando per le Olimpiadi, senza perdere la concentrazione in vista delle prossime gare di Coppa del Mondo.

Un oro, un argento. Il bilancio di Sofia Goggia è quello di due medaglie conquistate tra Pyeongchang e Pechino. L'atleta italiana si appresta ad affrontare una nuova Olimpiade.

"Sì, voglio dire, è un’occasione speciale: non capita così spesso nella vita di un atleta, quindi sarà qualcosa di davvero speciale per tutti noi. Se vuoi vincere, devi lavorare duramente e spingerti al massimo, e io vivo sempre per le gare. Ho ancora un’esperienza che non ho fatto e quindi il mio obiettivo è sciare ogni giorno il più veloce possibile"

Parlando di gare, la rivalità esiste a tutti i livelli nello sport e anche nello sci e tra le avversarie dell'azzurra c'è anche Lindsey Vonn.

"Penso che entrambe sappiamo, soprattutto con Lindsey, che siamo rivali in gara dal cancelletto di partenza fino al traguardo; poi possiamo essere amiche, condividere le nostre vite, ed è bello avere con lei una rivalità di questo tipo"

Alle Olimpiadi di Milano Cortina manca meno di un mese, c'è concentrazione e grande attenzione, senza dimenticare le gare che porteranno alle Olimpiadi.

"È una gara come le altre, voglio dire, ma sai che il premio sono le Olimpiadi e… non devi pensare alle Olimpiadi e alla pressione che tutta la nazione mette sulle tue spalle; devi pensare al tuo sogno di gareggiare ai Giochi Olimpici. E se lo vivi in questo modo, è meglio anche per la mente. Certo, l’Italia sta lavorando duramente per questi Giochi Olimpici. Ma al momento sono molto concentrata sul circuito di Coppa del Mondo. Penso giorno per giorno, gara dopo gara, quindi penserò alle Olimpiadi una volta arrivata a Cortina."

