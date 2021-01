SCI Sofia Goggia vince la discesa libera di St. Anton L'azzurra vince in Austria davanti a Suter e Tripller. Laura Pirovano è quinta. Pinturault vince ancora ad Adelboden.

Grande prova di Sofia Goggia sulla neve di St. Anton. L'azzurra domina la discesa libera di Coppa del Mondo. Dopo la vittoria in Val d’Isère a dicembre, si è imposta anche in Austria. E' il primo successo italiano sulla pista austriaca che finora aveva visto a podio solo Daniela Merighetti, seconda nel 2013. Per Sofia Goggia è la nona vittoria in carriera, la sesta in discesa, al termine di una gara dominata su un tracciato decisamente molto veloce, caratterizzato anche da angoli molto complicati. L'azzurra ha vinto con il tempo di 1'24"06. Un successo arrivato davanti l'austriaca Tamara Tippler, tenuta a 96 centesimi. Terza l'americana Breezy Johnson a 1"04. Ester Ledecka rimane giù dal podio per soli 6 centesimi. Al quinto posto splendida Laura Pirovano, dopo Sofia Goggia la migliore delle azzurre. Nel complesso una buona prova della squadra italiana che può contare anche sui piazzamenti di Elena Curtoni, ottava, Marta Bassino 13', Federica Brignone 15'. A punti anche Francesca Marsaglia e Nadia Delago. Grazie alla seconda vittoria stagionale, Sofia Goggia allunga nella classifica di specialità, consolidando il pettorale rosso con 280 punti, contro i 220 di Corinne Suter e i 180 di Breezy Johnson. Nella generale sale in terza posizione.

Nel gigante maschile di Adelboden è protagonista ancora Alexis Pinturault, che bissa il successo del giorno precedente davanti al croato Zubcic e allo svizzero Meillard. La prima manche è segnate anche dal brutto incidente dello statunitense Tommy Ford uscito a poche porte dalla fine della gara, finendo contro gli addetti alla pista. Lo sciatore americano ha perso conoscenza dopo l'impatto, per poi riprendersi prima del trasporto in elicottero in ospedale. Per quanto riguarda la gara, Pinturault insegue dopo la prima manche Meillard. Lo svizzero perde il vantaggio conquistato lasciando via libera allo sciatore francese che chiude al primo posto con 1”26 su Zubcic. Bella seconda manche dell'azzurro Luca De Aliprandini, che migliora di quattro posizioni finendo sesto.



