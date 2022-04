Softball, Pizzolini: "Già avviato il rinnovamento della Nazionale, ora sfide extra Europa per crescere"

È stato un 2021 di emozioni intense e contrastanti per Federico Pizzolini, che a marzo dello scorso anno ereditava da Enrico Obletter - morto per covid - la nazionale italiana di softball, guidandola subito alla conquista del titolo europeo. Il 12° assoluto per le azzurre, il secondo consecutivo e, soprattutto, l'11° nelle ultime 15 edizioni. Una continuità segno di grande progettualità, come confermato anche dalle parole di Pizzolini: "Il rinnovamento è già partito, ci sono state atlete che fino all'anno scorso hanno dato tanto e che per vari motivi non faranno più parte della selezione. Ma ci sono tante atlete giovani, se non giovanissime, che stanno spingendo molto, i nostri occhi puntano molto proprio su questa voglia di proporsi e mettersi in gioco. Cosa fare per aumentare la competitività anche a livello di Mondiali? Quello che abbiamo iniziato a fare, confrontarci con le più forti nazionale al mondo, per incontrare più volte un livello che qui in Europa, purtroppo, non c'è ancora".

Intanto è cominciato anche il campionato italiano, dove si riparte dallo scudetto di Forlì: "Io vedo un campionato dove non ci saranno solo Forlì e Bollate, quelle di solito competono per titolo - dice Pizzolini - in fase di precampionato ho visto un Bologna rinforzato, così come Saronno e Caronno: non escludiamo qualche sorpresa".