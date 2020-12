SOFTBALL Softball: spostati gli Europei che si terranno in Italia

Su richiesta del comitato organizzatore, il Comitato Esecutivo della European Softball Federation (ESF) ha ufficializzato lo spostamento delle date del prossimo Europeo Seniores 2021 di softball che si svolgerà dal 27 giugno al 3 luglio 2021. La manifestazione si terrà in Friuli Venezia-Giulia. L'Europeo era inizialmente in programma nel 2020, ma è stato rinviato, a causa del perdurare della pandemia, all'anno successivo. Le nazioni iscritte e la nuova formula proposta per il torneo sono confermate. Altre Nazionali potranno iscriversi alla manifestazione, mentre le Nazionali che hanno intenzione di ritirarsi avranno tempo fino al 31 gennaio 2021.

Si ricorda che l'Italia ospiterà la rassegna continentale di softball per la la quarta volta negli ultimi 18 anni dopo Caronno 2003, Ronchi dei Legionari 2011 e Bollate 2017. Sarà anche una tappa importante di preparazione per Italia Softball, campione europea in carica dopo il titolo conquistato nel luglio 2019 a Ostrava (Repubblica Ceca), che prenderà parte al Torneo Olimpico a Tokyo al via dal 21 luglio.



