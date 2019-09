Sogno americano Berrettini, primo italiano ai quarti dopo 42 anni

Tra l'impresa e il sogno c'è Gael Monfils. Matteo Berrettini sa di aver già scritto una pagina, e non solo personale, del tennis azzurro: da 42 anni, con Corrado Barazzutti in campo allora, un italiano non si affacciava ai piani tanto alti degli Us Open. Per il romano, classe 1996, i primi quarti di finale di uno slam sono, per usare le sue parole, "una cosa folle", eppure adesso non si accontenta e all'appuntamento con la storia che vale la semifinale del torneo americano l'azzurro pensa al bis. "Non voglio fermarmi qui" ha detto Berrettini che deve proporre un altro show dei suoi per eliminare il francese di dieci anni più grande, e numero venti del ranking mondiale. Eliminato intanto Federer; in semifinale Serena Williams.