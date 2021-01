NUOTO Solidarietà: la Polisportiva Riccione ringrazia la Federazione Sammarinese Nuoto

La Polisportiva Riccione ringrazia tutti i sostenitori della raccolta fondi, che si è resa necessaria per far fronte alla grave crisi finanziaria, causata dal Covid. La Polisportiva Riccione ringrazia in particolar modo la Federazione Sammarinese Nuoto e il suo presidente Giancarlo Rossini, che in questo momento di grande difficoltà, ha fatto pervenire il suo sostegno sia dal punto di vista morale, sia concreto, attraverso una donazione che suggella la collaborazione tra le due importanti realtà sportive.

