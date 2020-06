Solo 7 squadra al via del campionato di serie A1

In seguito alle rinunce di Redipuglia, Torino e Nettuno Baseball City, la serie A1 vedrà ai nastri di partenza 7 squadre, Fortitudo Bologna, Parma, Collecchio, Godo, San Marino, Macerata e Nettuno 2. Tutte le società saranno chiamate ad un nuovo incontro con la Federazione Italiana Baseball per decidere la formula della stagione al via il 10 e 11 luglio. Nel corso dell'ultimo Consiglio Federale è stato anche deciso di presentare la candidatura dell’Italia per ospitare l’Europeo del 2021.