TENNIS Sonego in semifinale, si ferma Musetti All'Atp di Cagliari grande partita del torinese

Bella impresa di Lorenzo Sonego che si è qualificato per le semifinali dell'Atp di Cagliari. L'azzurro ha sconfitto nel pomeriggio il tedesco Hanfmann in rimonta per 3-6 7-6 6-4 in 2 ore e 50 di gioco. Si ferma invece la corsa di Lorenzo Musetti, stoppato ai quarti dallo sloveno Djere 6-4 4-6 6-2. Da notare il calo fisico nel terzo del giovane talento toscano, che ieri era stato in campo oltre 2 ore e mezzo nel match vinto contro la prima testa di serie, l'inglese Evans.

E sempre a proposito di tennis, nonostante lo slittamento di una settimana del Roland Garros gli organizzatori del torneo di Roma (principale appuntamento di preparazione allo Slam parigino) hanno confermato la data.

