TENNIS Sonego vince l'Atp di Metz

Lorenzo Sonego vince l'Atp250 di Metz. Il torinese ha battuto il finale il kazako Alexander Bublik in due set col punteggio di 7-6 6-2. Per Sonego, che da domani rientrerà tra i primi 50 del mondo, è il terzo titolo in carriera.









