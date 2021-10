Sonny Colbrelli trionfa alla Parigi - Roubaix

Sonny Colbrelli ha vinto la Parigi-Roubaix. Dopo 260 chilometri ed oltre 6 ore di gara, il corridore bresciano si è imposto in volata nello storico velodromo, battendo il sorprendente Vermeersch e uno dei grandi favoriti, il belga Van der Poel. Una prova durissima per la pioggia degli ultimi giorni, che ha reso fangosi gli oltre 50 chilometri in pavé. Sonny Colbrelli riporta in Italia la classica francese, 22 anni dopo l’ultima vittoria di Andrea Tafi. Da sottolineare anche il quarto posto di Gianni Moscon.