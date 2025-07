CICLISMO Sorpresa in Belgio: il nuovo campione nazionale è Tim Wellens

Quella di Conca in maglia tricolore non è stata l'unica sorpresa dei campionati nazionali. In Belgio ad esempio sembrava tutto apparecchiato per Remco Evenepoel ed invece a vincere il titolo è l'esperto e non troppo conosciuto Tim Wellens. Il 34enne in forza alla UAE Emirates ha conquistato per la prima volta la competizione grazie ad un vero e proprio assolo lungo 40 km. Secondo Evenepoel che dopo avere vinto il titolo nazionale a cronometro partiva coi favori del pronostico. In Danimarca dominio di Lidl-Trek: primo Soren Kragh Andersen, secondo Mads Pedersen, con un altro Pedersen, Casper, a completare il podio. In Francia Dorian Godon della Decathlon AG2R ha battuto in volata Romain Grégoire. In Gran Bretagna successo solitario di Samuel Watson della Ineos Grenadiers. In Olanda la gara è stata conquistata allo sprint da Danny Van Poppel.

