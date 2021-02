Sotto rete è Grand'Italia

Momento d'oro per il tennis italiano che alla vigilia dell'Australian Open piazza una finale tutta azzurra, la prima storica su superficie veloce. Questa notte a Melbourne Jannik Sinner sfiderà Stefano Travaglia. In semifinale Sinner ha battuto il russo Kachanov al termine di una vera e propria battaglia per 7-6 4-6 7-6. In precedenza Travaglia superando 6-3 6-4 il brasiliano Monteiro aveva centrato la prima finale in carriera nel circuito maggiore. Grandi notizie anche dalla Atp Cup con l'Italia che batte la Spagna e vola in finale. Successi di Fognini e Berrettini rispettivamente su Carreno Busta e Bautista Agut. Stanotte la finale contro la Russia di Rublev e Medvedev.