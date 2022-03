Special Olympics, annullati i Giochi Invernali Kazan

Sono stati definitivamente annullati i Giochi Invernali di Special Olympics, in programma a Kazan, in Russia, a gennaio 2023. " Questa cancellazione è devastante per noi, per i nostri atleti in Ucraina, per i nostri atleti in Russia e per i nostri atleti in tutto il mondo che si sono allenati per anni per competere - scrive Special Olympics International - Siamo grati alle persone di buona volontà in Russia e in tutto il mondo che hanno lavorato per anni per rendere questi giochi un successo". Alla manifestazione avrebbe preso parte anche la squadra di San Marino.