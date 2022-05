Special Olympics, aperti gli Invitational Games di Malta

La Bandiera di Special Olympics batte su Malta, dove ieri si sono aperti gli Invitational Games 2022. Che fino al 18 maggio coinvolgeranno oltre 700 atleti provenienti da 23 Paesi, con tantissima Europa e anche Stati Uniti e gli Emirati Arabi. E ovviamente c'è San Marino, una delegazione guidata da Bruno Muccioli e comprensiva di 12 atleti, che si esibiranno in tre discipline: calcio, con Giampiero Palazzo, Gian Luigi Bartolini, Davide Bernardini, Alex Fiorini, Filippo Bacciocchi, Filippo Santini e Federico Alessandrini, nuoto, con Melissa Mancini, Elia Gasperoni e Omar Santini, e bowling, con Nicholas Frassini e Samuel Baldacci, sotto la supervisione degli allenatori Vladimiro Selva, Davide D'Alessandro, Susy Serra e Manuel Sciutti. Si comincia fin dal pomeriggio con sfilate e tamburi, ma è col calar della notte che la cerimonia di apertura prende forma: proiezioni, uomini in volo, musica, coreografie danzanti e fuochi d'artificio per un meraviglioso spettacolo a cielo aperto. E ovviamente l'ingresso dei tedofori e l'accensione della fiamma a dare il via, insieme al giuramento dell'atleta, ai Giochi di Malta di Special Olympics.