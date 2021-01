SCI Speciale pazzo ad Adelboden: vince Schwarz, male l'Italia L'austriaco, 4° nella prima manche, sfrutta il crollo di Noel e Muffat-Jeandet per imporsi in una gara nella quale i primi 5 sono chiusi in 19 centesimi.

La tre giorni di Adelboden si chiude con uno slalom speciale spettacolare, con due manche che nulla hanno a che spartire tra loro e una classifica finale nella quale i primi 5 sono racchiusi in neanche 20 centesimi. Schwarz – mai vincente in questa specialità nella Coppa del Mondo – la spunta di 14 e 15 centesimi su Strasser e Ryding, capaci di recuperare 10 e 5 posizioni rispetto alla prima discesa. E subito dopo ci sono Matt – anche lui risalito nella seconda manche – e Meillard, battuti per 0.17 e 0.19.

Un esito figlio del suicidio dei francesi Noel e Muffat-Jeandet, primo e secondo nella manche d'apertura. Incredibile soprattutto il tracollo di Noel, partito con 43 centesimi di vantaggio su Schwartz che diventano 64 al penultimo intermedio. Nel muro finale però irriconoscibile e va a fondo, tanto da chiudere 8° a 38 centesimi. Peggio ancora fa Muffat-Jeandet, che sbaglia, deve risalire la pista e finisce ultimo.

Caporetto transalpina e pure italiana: Vinatzer inforca ancora e non arriva alla seconda manche, Razzoli va fuori e Sala e Tonetti, pur arrivando in fondo, si compromettono con una caduta. I migliori sono Moelgg e Maurberger, 14° e 18°.

Male anche Feller, che non arriva in fondo e scivola al terzo posto nella classifica di specialità, scavalcato proprio dai primi due di giornata. 4° nella prima manche, Schwarz strappa la testa della gara a Strasser, meraviglioso al secondo giro dopo un esordio in sordina. Mancano solo gli ultimi tre: Meillard ha la vittoria in pugno ma nell'ultimo intermedio non osa ed esce dal podio, quindi la debacle francese che consegna il successo all'austriaco.



