RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES 2021 Spettacolo a Polignano a Mare con i tuffi da 27 metri La penultima tappa della stagione 2021 della Red Bull Cliff Diving World Series ha registrato l'affermazione nella gara pugliese di Polignano a Mare di Gary Hunt e Rhiannan Iffland

Spettacolo a Polignano a Mare con i tuffi da 27 metri.

La penultima tappa della stagione 2021 della Red Bull Cliff Diving World Series ha registrato l'affermazione nella gara pugliese di Polignano a Mare di Gary Hunt e Rhiannan Iffland. Ottava volta in uno scenario da favola come Polignano a Mare. Si tratta senza dubbio di uno dei più scenografici trampolini per tuffi da grandi altezze per questi funamboli, 12 uomini e 12 donne che si sfidano in salti acrobatici e giravolte nel vuoto fino ad esplodere in mare. Un mare, quello di Polignano tignoso, e a proprio a causa delle acque agitate la gara è stata accorciata da quattro a tre round.

È la seconda volta che la città pugliese ospita la tappa conclusiva della competizione. Le Red Bull Cliff Diving World Series iniziate in Francia, proseguite in Bosnia Erzegovina, hanno poi fatto tappa in Irlanda, in Norvegia ed ora si possono ammirare in Italia, in quello che è un vero e proprio quadro naturale. Nei tuffi da 27 metri trionfa a Polignano, l'attuale leader della classifica generale il britannico Gary Hunt. Nelle donne, tuffi da 21 metri, vittoria andata all'australiana Rhiannan Iffland. L'unico italiano in gara Alessandro De Rose non è riuscito a dare il meglio di se chiudendo la sua gara in 12esima posizione. Domenica le finali sempre dal trampolino di Polignano a Mare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: