Spettacolo Duplantis nella tappa di Oslo

Oslo ospita la sesta tappa della Diamond League, nulla da tramandare ai posteri, ma una serie di buoni risultati di cui tenere conto. A cominciare da Femke Bol che domina in solitaria i 400 ostacoli donne in 52"61. Respinte al mittente l'ucraina Anna Ryzhykova e la britannica Jessie Knight. Stessa distanza al maschile che doveva esser la gara di Karsten Warholm, ma con il padrone di casa assente per infortunio ad esultare è il brasiliano Alison dos Santos in 47"26. La britannica Keely Hodgkinson allunga nel finale e vince gli 800 in 1'57''71 precedendo la connazionale Laura Muir e la francese Renelle Lamote.

Jakob Ingebrigtsen accende la serata vincendo il Miglio davanti al suo pubblico con la miglior prestazione mondiale stagionale in 3'46"30. Lontani l’australiano Oliver Hoare e il britannico Wightman. Il greco Miltiadis Tentoglou vince una bella sfida a tre. Il Campione Olimpico conquista il lungo con 8,10 e riesce ad avere la meglio sullo svedese Thobias Montler 8.05 e sullo svizzero Simon Ehammer. Emozioni targate Armand Duplantis nel salto con l'asta. Il Campione Olimpico supera 5,92 al terzo tentativo e poi si mangia i 6,02 metri al primo assalto.