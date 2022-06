DIAMOND LEAGUE Spettacolo Duplantis nella tappa di Oslo

Oslo ospita la sesta tappa della Diamond League, nulla da tramandare ai posteri, ma una serie di buoni risultati di cui tenere conto. A cominciare da Femke Bol che domina in solitaria i 400 ostacoli donne in 52"61. Respinte al mittente l'ucraina Anna Ryzhykova e la britannica Jessie Knight. Stessa distanza al maschile che doveva esser la gara di Karsten Warholm, ma con il padrone di casa assente per infortunio ad esultare è il brasiliano Alison dos Santos in 47"26. La britannica Keely Hodgkinson allunga nel finale e vince gli 800 in 1'57''71 precedendo la connazionale Laura Muir e la francese Renelle Lamote.

Jakob Ingebrigtsen accende la serata vincendo il Miglio davanti al suo pubblico con la miglior prestazione mondiale stagionale in 3'46"30. Lontani l’australiano Oliver Hoare e il britannico Wightman. Il greco Miltiadis Tentoglou vince una bella sfida a tre. Il Campione Olimpico conquista il lungo con 8,10 e riesce ad avere la meglio sullo svedese Thobias Montler 8.05 e sullo svizzero Simon Ehammer. Emozioni targate Armand Duplantis nel salto con l'asta. Il Campione Olimpico supera 5,92 al terzo tentativo e poi si mangia i 6,02 metri al primo assalto.

