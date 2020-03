Sport Speciali, in memoria dell'atleta Pierette Macina

Tutta la Federazione Sammarinese Sport Speciali vuole ricordare, attraverso le parole del Presidente Onorario Giuseppina Tamagnini, la recente scomparsa dell'Atleta Pierette Macina.

"Voglio ricordare Pierette Macina, che ci ha appena lasciato, come una delle più eleganti velociste della nostra Federazione. Ragazza dolce e determinata, la prima a partecipare ai Giochi Mondiali Special Olympics negli anni 60. Quando Pierette gareggiava nei suoi cento metri piani non ce n'era per nessuno, aveva una corsa leggera, quasi in punta di piedi. Qualche volta la partenza non era un granché ma aveva una progressione straordinaria che ho visto raramente in altri Atleti. Incredibile, partiva per ultima ed arrivava al traguardo con un metro di vantaggio sulle altre concorrenti. Dopo l'atletica si dedicò al bowling divertendosi molto. Il suo babbo in Francia ed altre famiglie sammarinesi in America, come i Reggini e i Grandoni, avevano già lavorato con Special Olympics e contribuirono molto alla fondazione della Federazione Sammarinese Sport Speciali. Il sig. Macina seguiva ed incoraggiava la figlia e lei ripagava lui, la mamma e tutti i sostenitori, con un bellissimo sorriso e spesso con una vittoria. Ciao Pierette cara, ora puoi correre felice ancora una volta incontro ai tuoi cari. Ti voglio bene. Pinetta"