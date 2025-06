Parla italiano il ciclismo femminile con Elisa Balsamo a vincere in volata la terza tappa del Firo della Svizzera. Quinto successo in stagione per lei. L'italiana della Lidl-Trek ha rischiato negli ultimi metri, con Mischa Bredewold che stava arrivando in rimonta ed è andata vicinissima al colpaccio. Non cambia nulla in classifica generale con Demi Vollering che ha rosicchiato un altro secondo a Marlen Reusser.