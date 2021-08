Jasper Philipsen vince la seconda tappa della Vuelta, da Caleruega-Burgos di 166,7 km. In volata il belga della Alpecin Fenix ha bruciato Jakobsen e Matthews che hanno chiuso al secondo e terzo posto. Primo italiano Riccardo Minali che ha chiuso in ottava posizione. In classifica generale resta in maglia rossa Primoz Roglic.