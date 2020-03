CICLISMO Sprint vincente di Nizzolo alla Parigi Nizza

Giacomo Nizzolo ha vinto la seconda tappa della Parigi Nizza. In un pomeriggio per velocisti il milanese è uscito di prepotenza a centro strada battendo il temibile tedesco Ackermann. Una vittoria dai toni surreali, in linea peraltro con la maggior parte degli altri sport in tempi di coronavirus, vista la totale assenza di pubblico all'arrivo a causa delle restrizioni. Per Nizzolo, dopo l'acuto in Australia al Tour Down Under, si tratta del secondo successo stagionale. In classifica generale ora l'italiano è al secondo posto, mentre mantiene la testa della generale Maximilian Schachmann.



