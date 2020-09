TOUR DE FRANCE Squillo di Pedersen, Roglic resta in giallo

Soren Kragh Andersen vince a Lione la quattordicesima tappa del Tour de France. Il danese ha coronato il lavoro nel finale della sua Sunweb arrivando tutto solo. La tappa è stata caratterizzata dal braccio di ferro fra Sagan e Bennett, in lotta per la maglia verde. C'è un segno d'Italia con terzo posto di Simone Consonni. Nella top ten anche Matteo Trentin settimo e Sonny Colbrelli nono. Nessun cambiamento in classifica generale, Roglic in giallo guida su Pogacar e Bernal.



