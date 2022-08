Staccano il pass per i quarti: Giappone, Olanda, Francia e Nigeria

Negli Europei U20 di calcio femminile è tempo di quarti di finale: Il Giappone stacca il pass dopo aver dominato prepotentemente la gara portandosi sull'1-0 col gol di Matsukumbo al 55esimo. Jokoama mette la firma su un capolavoro all'incrocio dei pali che conduce il Giappone avanti 2-0 ma al 70esimo è la statunitense Jackson che ci mette lo zampino accorciando la distanza. Sul finale arriva il gol di Tabata che chiude la contesa e assicura il passaggio ai quarti alla squadra di Ikeda. Il match tra Olanda e Ghana è il vero e proprio assolo delle Orange che con Rijsbergen si porta subito avanti. Poi ci pensa Henry al 51' a siglare il doppio vantaggio Olanda, ma la reazione del Ghana non tarda ad arrivare con la rete di Boaduwaa 2 minuti più tardi . Rijsbergen non soddisfatta del primo gol, mette una chicca da fuori area che fa esplodere il pubblico poi all'84esimo ci pensa il rigore di Auée a regalare il tripudio alle ragazze di Torny. Nel match tra Korea e Francia il gol di testa di Mbakem-Niaro al 74' consegna la vittoria alle transalpine, ma costringe la marcatrice ad uscire dal campo dolorante a causa del forte impatto col l'atleta koreana in uscita dai pali. Infine anche la Nigeria batte il Canada 2-1, aggiudicandosi il passaggio ai quarti, grazie alle alla doppietta di Onyenezide e di Alani.