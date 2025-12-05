NUOTO EUROPEI VASCO CORTA LUBLINO 2025 Staffetta 4x50 stile libero: Italia, oro europeo e record del mondo Trionfo azzurro nella 4x50 stile libero uomini-donne con Deplano, Zazzeri, Di Pietro e Curtis

Staffetta 4x50 stile libero: Italia, oro europeo e record del mondo.

Nella terza giornata degli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino Polonia, assistiamo al solito show della inarrivabile olandese Marrit Steenbergen. Nei 100 misti vola davanti alla belga Vanotterdijk e l'israeliana Gorbenko. Delfino, dorso, rana e stile libero anche per gli uomini dove lo svizzero Ponti mette le dita e tocca un centesimo prima del francese Grousset, facendo segnare il nuovo record mondiale, bronzo per l'austriaco Gigler. I 1500 stile libero sono orfani di Gregorio Paltrinieri che ha subito un infortunio al dito della mano sinistra dopo la 10km in acque libere ai mondiali a Singapore. Strada libera per l'irlandese Daniel Wiffen oro in 14.13.96. Quasi due secondi tra lui e l'ungherese Sarkany secondo.

Terzo uno dei favoriti il tedesco Florian Wellbrock suo tra l'altro il record del mondo nei 1500 vasca corta 14'06"88 ottenuto il 21 dicembre 2021 ai mondiali di Abu Dhabi. E torniamo alla velocità dove la Steenbergen saluta tutte e realizza il record europeo nei 200 stile in vasca corta. L'olandese ha un passo nettamente diverso e per le altre restano solo i piazzamenti. Seconda l'ungherese Abhraham, terza la britannica Colbert ma stiamo parlando di oltre un secondo e mezzo di ritardo. Nel nuoto un'eternità. Nella stessa disciplina, i 200 stile, derby inglese tra Scott e McMillan con il primo ad avere la meglio in 1.40.54, il connazionale è attardato di 40 centesimi, bronzo per l'iralndese Evan Bailey.

E l'Italia? Arriva la staffetta e guarda tutti dall'alto verso il basso. Nella 4x50 stile libero uomini – donne non solo arriva il trionfo ma anche il record del mondo 1.27.26 per Deplano – Zazzeri- Di Pietro e Curtis. Oro e record strappato per 7 centesimi alla Francia che lo deteneva da tre anni. Festa azzurra e avanti con la quarta giornata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: