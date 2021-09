MONDIALI DI CICLISMO IN BELGIO Staffetta Mista: L'Italia è bronzo, oro alla Germania L'Italia è bronzo nella staffetta mista in linea ai Mondiali in Belgio. Il sestetto azzurro è stato battuto nell'ordine dalla Germania e dall'Olanda, rispettivamente oro e argento L'Italia è bronzo

Staffetta Mista: L'Italia è bronzo, oro alla Germania.

L'Italia è bronzo nella staffetta mista in linea ai Mondiali di ciclismo che sono in corso sulle strade delle Fiandre, in Belgio. Il sestetto azzurro composto da Filippo Ganna, Edoardo Affini, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli ed Elena Cecchini, è stato battuto nell'ordine dalla Germania e dall'Olanda, rispettivamente oro e argento. E' la seconda medaglia per l'Italia dopo l'oro di Ganna nella crono Elite maschile Sul percorso lungo 44,5 chilometri, da Knokke-Heist a Bruges, gli azzurri si sono presi il bronzo, chiudendo a 37"74 dal team campione del mondo della Germania, che ha completato la propria prestazione in 50'49"10, davanti all'Olanda, in ritardo di 12"79 e medaglia d'argento. Gli azzurri sono riusciti a salire sul gradino più basso del podio per soli 5 centesimi di secondo sulla Svizzera, quarta al traguardo. Gli azzurri non sono riusciti ad amministrare il miglior tempo all'intermedio dove viaggiavano a +19" sulla Germania, mentre l'Olanda accusava un ritardo consistente di 42".



I più letti della settimana: