Stagione finita per Sinner: "Ho bisogno di trattamenti al ginocchio"

È ufficialmente terminata la stagione di Jannik Sinner. Lo ha annunciato il giocatore tramite un video sui social, nel quale ha raccontato di volersi sottoporre a un trattamento al ginocchio per cercare di risolvere definitivamente l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da quasi tre mesi. Il giocatore altoatesino non gioca una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Alexander Zverev, con il tedesco destinato a diventare il nuovo numero 1 del ranking mondiale nelle prossime settimane.

"Insieme ai medici abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio - ha raccontato il giocatore sui social - questo significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita. La fine della stagione a Torino mi ha dato sempre tante belle sensazioni ed emozioni, quest'anno sarà diverso ma al momento ho bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine". Sinner salterà quindi gli ultimi due tornei Master 1000 della stagione, le Atp Finals di Torino e la FInal 8 di Coppa Davis a Bologna, con l'obiettivo di recuperare in tempo per l'Australian Open del prossimo anno.







