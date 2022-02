ATLETICA Stampa Estera: Marcell Jacobs miglior atleta 2021

È Marcell Jacobs il miglior atleta 2021 per Stampa Estera. Il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100 a Tokyo 2020, è stato premiato a Roma. Miglior atleta straniero in Italia a Zlatan Ibrahimovic, mentre il premio sportivo per la carriera a Federica Pellegrini.

