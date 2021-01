Stoch è il re dei 4 Trampolini

Il re è tornato e dopo un anno si riprende il trono. Camil Stoch vince il Trofeo dei 4 trampolini e conquista l'aquila d'oro per la terza volta in carriera. Un successo ancor più clamoroso perché il polacco ha rischiato di saltare la prima tappa causa Covid. Ammesso in extremis è giunto secondo al traguardo, poi terzo e la vittoria nella terza prova. Il cerchio si è chiuso a Bischofshofen, dove Stoch aveva vinto sia nel 2017 che nel 2018.





Nella prima serie di Bischofshofen Stoch ha demolito ogni velleità di rimonta degli avversari. Con un salto di 139 m che ha raccolto eccellenti valutazioni stilistiche ha rifilato 7.3 punti a un ottimo Karl Geiger e quasi dieci lunghezze a Marius Lindvik. Staccatissimi Granerud (9°) Kubacki (12°). Il capolavoro Stoch lo ha poi completato nel secondo salto, atterrato a 140. Alla fine il vantaggio è stato abissale, La piazza d’onore di giornata a Marius Lindvik, il norvegese ha scavalcato Karl Geiger 3°. Granerud grande deluso tiene la testa della classifica di Coppa, ma il vantaggio si assottiglia e ora servirà un veloce cambio di passo.