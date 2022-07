Stop alla corsa della Sammarinese Silvia Alletti agli Internazionali ITF Junior di San Marino

Sul campo in terra battuta di Fonte dell'Ovo, grande spettacolo agli Internazionali ITF Junior di San Marino. Tra le donne la sammarinese Silvia Alletti si è dovuta arrendere ai colpi da maestra della testa di serie numero 1, la genovese Lucia Tognoni che si è imposta con un parziale di 6-3, 6-3. Qualificate ai quarti anche le croate Ruso e Zuvela, che hanno vinto in due set rispettivamente contro la ceca Lukesova e l'australiana Thorne. Anche la rumena Petrache che supera con un netto 6-2, 6-0 la polacca Michta e si aggiudica il passaggio ai quarti. Nel doppio la Alletti è tornata in campo a fianco di Giulia Galvani ma le Titane non sono riuscite a reagire di fronte alla furia di Giuditta Beltrami e Viola Santapaola.

Negli uomini passano il turno il riminese Mattia Ricci superando Alessandro Versteegh col punteggio di 6-1, 3-6, 6-3, il ceco Vales e il talento genovese Guglielmo Verdese, che ha battuto in due set Christian Capacci. Anche il romano Lorenzo Leti Messina si porta a casa la qualificazione vincendo sul grande favorito Bussano.