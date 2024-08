Storico bronzo per Sofia Raffaeli nella ginnastica ritmica

Storica medaglia per l'Italia della ginnastica ritmica alle Olimpiadi. A conquistarla è Sofia Raffaeli, l'atleta marchigiana sul terzo gradino del podio nel concorso all-around con il punteggio di 136.300. È il miglior risultato di sempre nell'individuale per un'atleta italiana. Una gara in rimonta per Sofia Raffaeli che dopo i primi due attrezzi, cerchio e palla, era scivolata in quarta posizione dopo essere entrata in finale con il miglior punteggio delle qualificazioni. L'ottima prova alle clavette ha permesso di risalire la classifica. Dopo il nastro il risultato finale, Sofia Raffaeli è sul podio alle Olimpiadi. Da segnalare l'ottavo posto di Milena Baldassarri.