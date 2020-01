SCI Storico tris azzurro in discesa: sul podio Curtoni, Bassino e Brignone

Capolavoro azzurro nella discesa di Bansko. L'Italia conquista una storica tripletta in campo femminile con Elena Curtoni, Marta Bassino e Federica Brignone, che in quest'ordine salgono sul podio. Per Elena Curtoni è il primo successo in carriera. La vittoria arriva con 10 centesimi di vantaggio su Marta Bassino e 14 su Federica Brignone. Per l'Italia è il secondo tris conquistato in discesa. La prima volta risale al 2018, quando a Bad Kleinkirchheim Sofia Goggia s'impose su Brignone e Nadia Fanchini.



