Strade Bianche, il Colle Pinzuto dedicato a Pogacar.

Dopo Fabian Cancellara, alle Strade Bianche è il momento di Tadej Pogacar. La classica senese, considerata da tanti "La sesta monumento", ha intitolato il Colle Pinzuto allo sloveno, l'unico capace di vincere tre volte la corsa degli sterrati toscani oltre allo svizzero. Così come era stato fatto con Cancellara, trionfatore nel 2008, 2012 e 2016, la tradizione è stata rispettata anche con Pogacar, vincitore nel 2022, 2024 e 2025: un cippo col suo nome è stato posto lungo la scalata sul colle e, d'ora in poi, quel settore di gara sarà dedicato a lui.

Alla posa della pietra c'era anche c'era anche lo svizzero, a cui era stato intitolato il settore di Monte Sante Marie. "È un onore per me entrare nella storia di questa corsa, da sempre una delle mie preferite - commenta lo sloveno -. Vincerla tre volte è stata la realizzazione di tanti sacrifici e spero di essere tra i protagonisti anche sabato, in quello che sarà il mio debutto stagionale. Quando ero adolescente vedevo Fabian Cancellara fare la differenza su queste strade ed essere associato a lui in questa cerimonia è per me motivo di grande orgoglio".

L'edizione 2026 scatterà sabato, sia al maschile, sia al femminile. Tra gli uomini, il favorito numero sarà ancora una volta Pogacar, che cercherà il record di successi in solitaria e avrà come rivali principali Tom Pidcock (vincitore nel 2023) e Wout Van Aert (vincitore nel 2020), che tornerà in gara a Siena dopo cinque anni. Da tenere d'occhio anche Julian Alaphilippe, che qui vinse nel 2019, ultima edizione prima del covid. In gara con la Uae, insieme a Pogacar, ci sarà anche Isaac Del Toro.

Tanti nomi di peso saranno in corsa nella Strade Bianche Women, a partire dalle due che si sono spartite i successi degli ultimi quattro anni, Lotte Kopecky e Demi Vollering, entrambe a caccia di quel terzo successo che darebbe anche a loro diritto a un cippo tra i colli senesi, come per Cancellara e Pogacar. Impresa che solo a loro potrebbe riuscire, quest'anno, visto che Annemiek Van Vleuten, unica altra ciclista capace di vincere due volte in toscana, si è ritirata. Ci sarà anche Elisa Longo Borghini, cercando di doppiare quel successo ottenuto nove anni fa, di fronte a una Katarzyna Niewadoma che fu seconda per tre volte di fila, senza vincere, e che sarà in gara anche stavolta. Altri nomi interessanti saranno Anna Van der Breggen (trionfatrice nel 2018), Pauline Ferrand Prevot, Kim Le Court e la campionessa del mondo in carica, Magdeleine Vallieres Mill.

