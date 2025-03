Strade Bianche, imbattibile Pogacar: cade, si rialza e vince per la terza volta

Non è bastata neanche una caduta, con conseguenti ferite diffuse, a fermarlo: Tadej Pogacar vince per la terza volta la Strade Bianche. Il campione del mondo è il secondo ciclista a completare il tris nella corsa toscana, dopo Fabian Cancellara, giunto davanti a tutti nel 2008, 2012 e 2016. A intervallare le prime due vittorie dello sloveno, arrivate nel 2022 e nel 2024, era stata quella del britannico Thomas Pidcock, che però stavolta non ha potuto nulla di fronte a lui.

Pogacar è caduto nelle fasi finali della corsa, scivolando all'esterno in una curva verso sinistra. Costretto a cambiare la bici dopo l'impatto, si è rialzato sanguinante alle braccia e a una gamba, ma nel giro di cinque minuti ha ripreso Pidcock, che comunque non ne aveva approfittato per allungare, rallentando e attendendo il rivale. Fatto il vuoto rispetto al gruppo, la coppia di testa si è separata sul Colle Pinzuto: impossibile, per il britannico, rispondere all'attacco furibondo dello sloveno sullo sterrato. La parte finale, è un assolo di Pogacar che arriva in piazza del Campo con 1'24" di vantaggio sul rivale. Terzo è Tim Wellens, a 2'12" dal compagno di squadra sloveno.