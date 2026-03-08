Strade Bianche Women, gioia e trionfo per Elise Chabbey

La Strade Bianche parla di nuovo svizzero, 10 anni dopo, ma stavolta al femminile. Elise Chabbey ripercorre le orme di Fabian Cancellara prendendosi un prestigioso successo sugli sterrati toscani e lo fa in volata, battendo un nome pesantissimo, la polacca Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM zondacrypto), al quinto podio senza successi nella corsa. Terza è la tedesca Franziska Koch, sua compagna di squadra nella FDJ United - Suez.

Per la 33enne Chabbey, già due volte campionessa del mondo di staffetta e una volta vicecampionessa europea, nella stessa specialità, si tratta di uno dei successi individuali più prestigiosi della carriera, se non il più prestigioso, che si affianca alla classifica scalatrici del Tour de France 2025, arrivata però senza vittorie di tappa. Per altro, il trionfo della svizzera ripaga comunque gli sforzi della FDJ United - Suez, nonostante il clamoroso problema incontrato da Demi Vollering lungo il percorso, con l'olandese che, a 32 km dall'arrivo, ha sbagliato strada insieme a tutto il gruppo inseguitrici - che comprendeva un'altra big come Anna Van der Breggen -, tagliandosi fuori dai giochi per la volata.

Resta invece ancora a secco Niewiadoma, che tanto feeling ha trovato con la corsa senese, quanto poco con la fortuna. Seconda per tre edizioni consecutive, dal 2016 al 2018, terza nel 2019, la polacca ci è andata vicinissima anche quest'anno, ma si è nuovamente fermata a centesimi dal successo.







